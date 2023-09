Soirée Brame du Cerf 1, Le Prieuré du Bois de la Belle Muchedent, 29 septembre 2023, Muchedent.

Muchedent,Seine-Maritime

Venez passer une soirée extraordinaire au parc Rêve de Bisons sur le thème du cerf et entendre son brame ! Deux possibilités, le brame le jour avec visite en camion militaire en compagnie de l’éleveur qui partagera avec vous ses connaissances sur les cervidés, suivie d’un repas bûcheron au restaurant du parc, ou le brame de nuit, avec repas bûcheron au restaurant suivi de la visite..

2023-09-29 20:00:00 fin : 2023-09-29 20:00:00. .

1, Le Prieuré du Bois de la Belle Rêve de Bisons

Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie



Come and spend an extraordinary evening at the Rêve de Bisons park on the theme of deer and hear them bellow! Two options: the daytime slab with a tour in a military truck, accompanied by the breeder who will share his knowledge of cervids with you, followed by a lumberjack meal at the park’s restaurant, or the nighttime slab, with a lumberjack meal at the restaurant followed by the tour.

Venga a pasar una velada extraordinaria en el parque Rêve de Bisons sobre el tema de los ciervos y ¡escúchelos bramar! Hay dos opciones: la berrea diurna con una visita en camión militar en compañía del criador, que compartirá con usted sus conocimientos sobre los cérvidos, seguida de una comida de leñadores en el restaurante del parque, o la berrea nocturna, con una comida de leñadores en el restaurante seguida de la visita.

Verbringen Sie einen außergewöhnlichen Abend im Park Rêve de Bisons zum Thema Hirsch und hören Sie sein Röhren! Es gibt zwei Möglichkeiten: das Röhren am Tag mit einer Tour im Militärlastwagen in Begleitung des Züchters, der sein Wissen über Hirsche mit Ihnen teilt, gefolgt von einem Holzfälleressen im Parkrestaurant, oder das Röhren in der Nacht mit einem Holzfälleressen im Restaurant, gefolgt von der Tour.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche