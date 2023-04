Initiation à la sculpture sur tuffeau : Atelier Valérie Herlin 1 le plessis, 1 janvier 2023, Chouzé-sur-Loire.

J’anime des ateliers d’initiation à la sculpture sur tuffeau (pierre des Châteaux de la Loire) pour enfants et adultes. Une demi-journée pour créer une œuvre soi-même et partager un moment de relâchement complet ! Je propose aussi des stages plus longs, à la carte, en fonction du projet à réaliser..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . 40 EUR.

1 le plessis

Chouzé-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



I lead workshops for children and adults to learn how to sculpt on tuffeau (the stone of the Loire Valley castles). Half a day to create a work of art by yourself and share a moment of complete relaxation! I also offer longer workshops, à la carte, depending on the project to be realized.

Imparto talleres para niños y adultos para aprender a esculpir en tuffeau (la piedra de los castillos del Valle del Loira). Medio día para crear usted mismo una obra de arte y compartir un momento de completa relajación También ofrezco cursos más largos, a la carta, en función del proyecto a realizar.

Ich biete Workshops für Kinder und Erwachsene zur Einführung in die Bildhauerei auf Tuffstein (Stein aus den Schlössern der Loire) an. Ein halber Tag, um selbst ein Werk zu schaffen und einen Moment der völligen Entspannung zu erleben! Ich biete auch längere Workshops an, die je nach Projekt individuell gestaltet werden können.

Mise à jour le 2023-03-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme