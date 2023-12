Cet évènement est passé EXPOSITIONS PHOTO AUX JARDINS DE BERNADETTE 1 le Peupré Vagney Catégories d’Évènement: Vagney

Vosges EXPOSITIONS PHOTO AUX JARDINS DE BERNADETTE 1 le Peupré Vagney, 23 juillet 2023, Vagney. Vagney Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-07-23

fin : 2023-12-31 Cette année avec un groupe d’amis, Les Jardins de Bernadette associé à Kobalann ont posés deux expositions. C’est grâce aux prêt de Yann Arthus-Bertrand de 58 grand format de la terre vue du ciel que ces expositions ont pu « pousser » dans les Jardins cette année. Une année de transition. Des photographies, un regard porté sur notre planète, notre planète vu du ciel, mais aussi sur des bêtes et des hommes. Elles se visitent gratuitement, librement..

Cette année avec un groupe d’amis, Les Jardins de Bernadette associé à Kobalann ont posés deux expositions. C’est grâce aux prêt de Yann Arthus-Bertrand de 58 grand format de la terre vue du ciel que ces expositions ont pu « pousser » dans les Jardins cette année. Une année de transition. Des photographies, un regard porté sur notre planète, notre planète vu du ciel, mais aussi sur des bêtes et des hommes. Elles se visitent gratuitement, librement.Tout public 0 EUR.

1 le Peupré

Vagney 88120 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Vagney, Vosges Autres Code postal 88120 Lieu 1 le Peupré Adresse 1 le Peupré Ville Vagney Departement Vosges Lieu Ville 1 le Peupré Vagney Latitude 48.0367137 Longitude 6.760252 latitude longitude 48.0367137;6.760252

1 le Peupré Vagney Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vagney/