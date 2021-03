La Charité-sur-Loire Cité du Mot La Charité-sur-Loire #1 LE GRAND QUIZZ Cité du Mot La Charité-sur-Loire Catégorie d’évènement: La Charité-sur-Loire

Prendre l’air, voyager, flâner, bourlinguer… autant de mots qui nous accompagnent pendant toute cette semaine et que vous pourrez retrouver et approfondir dans un **QUIZZ en ligne** (ouvert à tous). Alors pour **gagner** des places pour le festival **AUX QUATRE COINS DU MOT**, des livres, ou tout simplement pour voir si vous faites mieux que vos amis : **à vos quizz !** **Lien vers le quizz :** [https://fr.padlet.com/Cite_du_Mot/Les_mots_vont_prendre_l_air](https://fr.padlet.com/Cite_du_Mot/Les_mots_vont_prendre_l_air)

Prendre l’air, voyager, flâner, bourlinguer… autant de mots qui nous accompagnent pendant toute cette semaine et que vous pourrez retrouver et approfondir dans un QUIZZ en ligne (ouvert à tous). Cité du Mot 8 cour du château 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire

2021-03-13T08:00:00 2021-03-13T23:00:00;2021-03-20T08:00:00 2021-03-20T23:00:00

