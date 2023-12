FETE DE L’HIVER AU CLOS DES SAULAIES 1 le Defay Val-du-Layon, 10 décembre 2023 10:00, Val-du-Layon.

Val-du-Layon,Maine-et-Loire

L’association Les Saulaisiennes est un collectif qui a pour objectif de faire vivre un espace de partage et de convivialité. Ce 10 décembre nous vous invitons à partager un moment convivial..

1 le Defay Association les Saulaisiennes

Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The association Les Saulaisiennes is a collective whose aim is to create a space for sharing and conviviality. On December 10, we invite you to share a convivial moment.

Les Saulaisiennes es una asociación cuyo objetivo es crear un espacio para compartir y convivir. El 10 de diciembre, le invitamos a compartir un momento de convivencia.

Der Verein Les Saulaisiennes ist ein Kollektiv, das sich zum Ziel gesetzt hat, einen Ort des Austauschs und der Geselligkeit zu schaffen. Am 10. Dezember laden wir Sie zu einem geselligen Beisammensein ein.

