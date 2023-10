PORTES-OUVERTES AU CLOS DES SAULAIES 1 le Defay Val-du-Layon, 15 octobre 2023, Val-du-Layon.

Val-du-Layon,Maine-et-Loire

L’association Les Saulaisiennes est un collectif qui a pour objectif de faire vivre un espace de partage et de convivialité. Ce 15 octobre nous vous invitons à découvrir nos activités et notre lieu..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

1 le Defay Association les Saulaisiennes

Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The association Les Saulaisiennes is a collective whose aim is to create a space for sharing and conviviality. This October 15, we invite you to discover our activities and our place.

Les Saulaisiennes es una asociación cuyo objetivo es crear un espacio para compartir y convivir. El 15 de octubre, le invitamos a descubrir nuestras actividades y nuestro local.

Der Verein Les Saulaisiennes ist ein Kollektiv, das sich zum Ziel gesetzt hat, einen Ort des Austauschs und der Geselligkeit am Leben zu erhalten. Am 15. Oktober laden wir Sie dazu ein, unsere Aktivitäten und unseren Ort kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire