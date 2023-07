Fête du Beau 1 Le Beau (jardin) Chaillac, 22 juillet 2023, Chaillac.

Chaillac,Indre

Découvrez l’association le RELAIS à travers son jardin: production écologique de légumes, de fruits et… de moments d’échanges et de convivialité lors de rencontres, de stages, de théâtre et de fêtes..

Samedi 2023-07-22 18:00:00 fin : 2023-07-22 . .

1 Le Beau (jardin)

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire



Discover the association le RELAIS through its garden: ecological production of vegetables, fruits and… moments of exchange and conviviality during meetings, training courses, theatre and parties.

Descubra la asociación RELAIS a través de su huerto: producción ecológica de verduras, frutas… y la convivencia en reuniones, cursos, representaciones teatrales y fiestas.

Entdecken Sie den Verein Le RELAIS durch seinen Garten: ökologischer Anbau von Gemüse, Obst und… austausch und Geselligkeit bei Treffen, Kursen, Theateraufführungen und Festen.

Mise à jour le 2023-07-08 par Destination Brenne