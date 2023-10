Marché de Noël au Château Lavison 1 Lavison Ouest Loubens, 25 novembre 2023, Loubens.

Loubens,Gironde

Marché de Noël au Château Lavison avec, au programme : un marché des artisans d’art, une présentation culinaire du restaurant « Les fontaines » avec le chef Mr. Labrousse, une découverte de notre cuvée de crémant « Le caprice de Lavison » et un repas style ardoise, le dimanche midi, avec des producteurs locaux et une animation musicale spéciale Noël ! Repas sur réservation..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

1 Lavison Ouest Château Lavison

Loubens 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market at Château Lavison, featuring an arts and crafts market, a culinary presentation of the restaurant « Les fontaines » with chef Mr. Labrousse, a discovery of our crémant cuvée « Le caprice de Lavison » and a slate-style meal on Sunday lunchtime, with local producers and special Christmas musical entertainment! Reservations required.

Mercado de Navidad en el Château Lavison, con un mercado de artesanía, una presentación culinaria del restaurante « Les fontaines » con el chef Sr. Labrousse, una degustación de nuestro crémant « Le caprice de Lavison » y una comida al estilo pizarra el domingo al mediodía, con productores locales y música especial de Navidad Reserva obligatoria.

Weihnachtsmarkt auf Château Lavison mit folgendem Programm: ein Kunsthandwerkermarkt, eine kulinarische Präsentation des Restaurants « Les fontaines » mit dem Chefkoch Herrn Labrousse, eine Entdeckung unserer Crémant-Cuvée « Le caprice de Lavison » und ein Essen im Schiefertafel-Stil am Sonntagmittag mit lokalen Produzenten und spezieller weihnachtlicher musikalischer Unterhaltung! Mahlzeiten auf Vorbestellung.

