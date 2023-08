Journées européennes du patrimoine : visite du château de Lavison 1 Lavison Ouest Loubens, 16 septembre 2023, Loubens.

Loubens,Gironde

Venez découvrir le château de Lavison accompagné de la famille, propriétaire depuis un siècle. Château du XIIIe siècle qui aurait servi de rendez-vous de chasse au Prince Noir. On peut y apercevoir la poterne fortifiée des XIIIe et XIVe siècles et son ancien dallage en pierre.

Votre visite se terminera par une dégustation de nos vins en agriculture biologique..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

1 Lavison Ouest Château Lavison

Loubens 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Château de Lavison with the family, owners for a century. This 13th-century château is said to have been used as a hunting lodge by the Black Prince. You can see the 13th and 14th century fortified postern and its ancient stone paving.

Your visit will end with a tasting of our organic wines.

Venga a descubrir el castillo de Lavison con la familia que lo posee desde hace un siglo. Se dice que este castillo del siglo XIII fue utilizado como pabellón de caza por el Príncipe Negro. Podrá contemplar el pórtico fortificado de los siglos XIII y XIV y su antiguo pavimento de piedra.

Su visita terminará con una degustación de nuestros vinos ecológicos.

Entdecken Sie das Schloss Lavison in Begleitung der Familie, die seit einem Jahrhundert Eigentümer ist. Jahrhundert, das dem Schwarzen Prinzen als Jagdschloss gedient haben soll. Sie können die befestigte Poterne aus dem 13. und 14. Jahrhundert und ihren alten Steinboden sehen.

Ihr Besuch endet mit einer Verkostung unserer Weine aus biologischem Anbau.

