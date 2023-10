Journée caritative à l’Asinerie 1 Larrouey Gans, 15 octobre 2023, Gans.

Gans,Gironde

Ce dimanche 15 octobre venez participer à une journée caritative à l’Asinerie de Larrouey en faveur du Parc animalier de Landiras !

Venez profiter de balades en longe gratuites avec les ânes, de balades en calèche, et rêver avec les contes de la sorcière de Landiras…

Possibilité de restauration sur place !

Un pourcentage de cette recette sera reversée au Parc animalier du Sud-Gironde… Ils ont besoin de nous tous !.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 17:30:00. .

1 Larrouey Asinerie de Larrouey

Gans 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This Sunday, October 15, come and take part in a charity day at the Asinerie de Larrouey in aid of the Parc animalier de Landiras!

Come and enjoy free donkey rides, carriage rides, and dream with the tales of the Landiras witch…

Catering available on site!

A percentage of the proceeds will be donated to the Parc animalier du Sud-Gironde… They need us all!

Este domingo 15 de octubre, participe en una jornada benéfica en la Asinerie de Larrouey a favor del Parque de animales de Landiras

Venga a disfrutar gratuitamente de paseos en burro, en coche de caballos y a soñar con los cuentos de la bruja de Landiras…

¡Catering disponible in situ!

Un porcentaje de la recaudación se donará al Parc animalier du Sud-Gironde… ¡Nos necesitan a todos!

Diesen Sonntag, den 15. Oktober, nehmen Sie an einem Wohltätigkeitstag in der Asinerie de Larrouey zugunsten des Tierparks von Landiras teil!

Genießen Sie kostenlose Longenfahrten mit den Eseln, Kutschfahrten und träumen Sie mit den Märchen der Hexe von Landiras…

Verpflegung vor Ort möglich!

Ein Prozentsatz dieser Einnahmen wird an den Tierpark der Süd-Gironde gespendet… Sie brauchen uns alle!

Mise à jour le 2023-10-02 par OT du Bazadais