Jeu de Piste dans le vignoble 1 Lamarche Fronsac, 12 juillet 2023, Fronsac.

Fronsac,Gironde

JEU DE PISTE

Quelqu’un a volé une de nos bouteilles !!! Nous avons retrouvé le voleur mais il ne veut pas nous dire le nom de la bouteille qu’il a volé… Grâce aux indices qu’il a laissés, aidez-nous à la retrouver !

Pour cela, vous devrez suivre le circuit et ouvrir au fur et à mesure les enveloppes à indices qu’il a laissé, vous répondrez aux indices grâce aux panneaux indicateurs, à vos connaissances et à votre esprit de détective!

15€ la partie pour 2 adultes. Gratuit pour les moins de 10 ans.

C’est une activité familiale à la fois pédagogique et ludique.

Jeu adapté à partir de 5 ans.

1 bouteille offerte à la clé! (Celle que vous devez chercher)

Le dimanche de 14h30 à 16h30..

2023-07-12 fin : 2023-07-31 17:00:00. .

1 Lamarche

Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine



TRACK GAME

Someone has stolen one of our bottles!!! We’ve tracked down the thief, but he won’t tell us the name of the bottle he stole? Use the clues he’s left to help us find it!

To do this, you’ll have to follow the circuit and open the clue envelopes he’s left behind, answering the clues using the signs, your knowledge and your detective spirit!

15? per game for 2 adults. Free for children under 10.

A family activity that’s both educational and fun.

Suitable for ages 5 and up.

1 free bottle (the one you have to look for)

Sundays from 2:30 to 4:30 pm.

JUEGO DE PISTAS

¡Alguien ha robado una de nuestras botellas! Hemos localizado al ladrón, pero no nos dice el nombre de la botella que ha robado.. Usa las pistas que ha dejado para ayudarnos a encontrarla

Para ello, tendrás que seguir el circuito y abrir los sobres con las pistas que ha ido dejando a tu paso. ¡Responderás a las pistas utilizando las señales, tus conocimientos y tus dotes de detective!

15? por partida para 2 adultos. Gratis para menores de 10 años.

Una actividad familiar, educativa y divertida.

Apto para niños a partir de 5 años.

1 botella gratis (la que hay que buscar)

Domingos de 14.30 a 16.30 h.

PISTENSPIEL

Jemand hat eine unserer Flaschen gestohlen! Wir haben den Dieb gefunden, aber er will uns nicht sagen, wie die Flasche heißt, die er gestohlen hat? Hilf uns, die Flasche zu finden!

Folgen Sie dazu dem Rundgang und öffnen Sie die Umschläge mit den Hinweisen, die er hinterlassen hat

15? pro Spiel für 2 Erwachsene. Kostenlos für Kinder unter 10 Jahren.

Diese Familienaktivität ist pädagogisch wertvoll und macht Spaß.

Das Spiel ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.

am Ende gibt es eine Flasche gratis (die, die Sie suchen müssen)

Sonntags von 14:30 bis 16:30 Uhr.

