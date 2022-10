#1 La saison d’automne de l’Artistic Théâtre Artistic Athévains Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

#1 La saison d’automne de l’Artistic Théâtre Artistic Athévains, 21 octobre 2022, Paris. Du vendredi 21 octobre 2022 au samedi 31 décembre 2022 :

. payant Tarif plein : 35 € – Tarifs réduits : 28 € (seniors, porteur de handicap) ; 15 € (moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) Soyez les premiers aux premières : jusqu’au dimanche 6 novembre 2022.

Profondément insoumise, résolument moderne, la Mégère apprivoisée revendique le droit à la parole et à une certaine liberté. Ici, l’histoire se noue (dans des costumes mi-contemporains, mi-élisabéthains), autour d’un cinéma ambulant sur la place d’un village, dans les années 50 en Italie. Monter La Mégère apprivoisée est un acte de provocation, Frédérique Lazarini jette toute prudence par-dessus les moulins, bouscule ardemment la pièce, transposée dans la mythologie du cinéma des années 50. Et vogue la commedia ! Gilles Costaz WEBTHEATRE Sans trahir Shakespeare, F. Lazarini fait de la pièce un brûlot émancipateur et assure la victoire de Catarina. Jack Dion MARIANNE Une jouissive mise en scène de F. Lazarini, pleine d’une invention folle. Tout est intelligence et talent et humeur joyeuse. Tout : la scénographie et les lumières de François Cabanat, les costumes de Dominique Bourde et l’interprétation très commedia dell’arte d’une troupe fort homogène. Philippe Tesson FIGARO MAGAZINE Dans un dispositif harmonieux, on projette un film spécialement tourné par Bernard Malaterre. De belles images, des scènes vives. Un spectacle très réussi, brillant d’intelligence et de charme, avec la grâce étourdissante de Catarina, face à Cédric Colas, séducteur façon Mastroianni. Armelle Héliot FIGAROSCOPE F. Lazarini renouvelle brillamment le regard sur l’insoumission de la mégère et les tumultes du sentiment amoureux. Agnès Santi LA TERRASSE Une étrange expérience esthétique, intellectuelle et presque politique. On rêve de voir ce spectacle en plein air, un soir d’été. Christophe Barbier L’EXPRESS La vraie mégère apprivoisée, c’est Frédérique Lazarini. Une énergie indomptable, une bande d’acteurs formidables dans une comédie endiablée. On rit, on s’émeut ; Shakespeare réinventé avec talent. Fabienne Pascaud TELERAMA A partir du 21 octobre 2022, calendrier irrégulier, réservation indispensable. Théâtre Artistic Athévains 45 Bis rue Richard Lenoir 75011 Paris Contact : http://artistictheatre.com/spectacle-la-megere-apprivoisee/ 0143563832 aatheatre@gmail.com https://www.facebook.com/artistictheatre/ https://www.facebook.com/artistictheatre/ https://my.weezevent.com/la-megere-apprivoisee-1

Marion Duhamel La Mégère approvoisée

Lieu Théâtre Artistic Athévains Adresse 45 Bis rue Richard Lenoir Ville Paris

