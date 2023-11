❓ Comment surfer la vague du moment en restant présent❓ 1 La sagne Châtelus-Malvaleix, 22 novembre 2023, Châtelus-Malvaleix.

Châtelus-Malvaleix,Creuse

❓ Comment surfer la vague du moment en restant présent❓

Questionner, éclairer et harmoniser avec la psychogénéalogie et la thérapie sonore

Mercredi 22 Novembre 2023

De 8h30 à 18h30

️ Repas tiré du panier

80€ + (10€ d’adhésion à l’association)

‍ ‍ Jean-Baptiste SOUART et Sabine FLURY-LANGER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION:

06.75.55.07.56.

1 La sagne

Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? How to ride the wave of the moment while staying present?

questioning, clarifying and harmonizing with psychogenealogy and sound therapy

wednesday, November 22, 2023

? From 8:30 a.m. to 6:30 p.m

?? Packed lunch

? 80? + (10? association membership)

????? Jean-Baptiste SOUART and Sabine FLURY-LANGER

INFORMATION AND REGISTRATION:

? 06.75.55.07.56

? ¿Cómo subirse a la ola del momento permaneciendo presente?

cuestionar, clarificar y armonizar con la psicogenealogía y la sonoterapia

miércoles 22 de noviembre de 2023

? De 8h30 a 18h30

?? Almuerzo para llevar

? 80? + (10? cuota de miembro de la asociación)

????? Jean-Baptiste SOUART y Sabine FLURY-LANGER

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

? 06.75.55.07.56

? Wie surfe ich auf der Welle des Augenblicks und bleibe dabei präsent?

fragen, klären und harmonisieren mit Psychogenealogie und Klangtherapie

mittwoch, 22. November 2023

? Von 8.30 bis 18.30 Uhr

?? Essen aus dem Korb

80 Euro + (10 Euro für die Mitgliedschaft im Verein)

????? Jean-Baptiste SOUART und Sabine FLURY-LANGER

INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:

? 06.75.55.07.56

Mise à jour le 2023-10-19 par Portes de la Creuse en Marche