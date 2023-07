Les mardis de l’été 1 la Ribière de Bord Châteauneuf-la-Forêt, 11 juillet 2023, Châteauneuf-la-Forêt.

Châteauneuf-la-Forêt,Haute-Vienne

Une ancienne ferme dans la vallée de la Combade qui incite au calme et à vivre en harmonie avec la nature, héberge une micro brasserie de bières légères et originales. Les mardis, en période estivale, dans ce cadre bucolique, ont lieu : dès 17h une visite de la brasserie, à 19 h un marché paysan gourmand, et à 20h un spectacle..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 23:30:00. EUR.

1 la Ribière de Bord

Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An old farmhouse in the Combade valley, where you can relax and live in harmony with nature, is home to a microbrewery producing light, original beers. Every Tuesday in summer, in this bucolic setting, there’s a tour of the brewery starting at 5pm, a gourmet farmers’ market at 7pm, and a show at 8pm.

Una antigua granja situada en el valle de Combade, donde podrá relajarse y vivir en armonía con la naturaleza, alberga una microcervecería que produce cervezas ligeras y originales. Todos los martes de verano, en este entorno bucólico, hay una visita a la cervecería a partir de las 17:00 h, un mercado de productos gourmet a las 19:00 h y un espectáculo a las 20:00 h.

Ein alter Bauernhof im Combade-Tal, der zu Ruhe und einem Leben im Einklang mit der Natur einlädt, beherbergt eine Mikrobrauerei, die leichte und originelle Biere herstellt. Während der Sommermonate finden dienstags in diesem bukolischen Rahmen folgende Veranstaltungen statt: ab 17 Uhr eine Besichtigung der Brauerei, um 19 Uhr ein Bauernmarkt für Feinschmecker und um 20 Uhr eine Aufführung.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Briance Combade