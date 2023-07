Halloween en famille 1 La Pradiasse Laroque, 28 octobre 2023, Laroque.

Laroque,Gironde

Samedi 28 octobre à partir de 15h, nous vous invitons à un horrible goûter dans le

chai hanté du Château Vieille Tour.

La méchante sorcière Camecrude invitera tous les enfants moches et méchants à préparer sa potion magique secrète, pendant que les petits monstres décoreront les citrouilles avec l’ogre du village, Lou Bécut.

A 17 heures précises, monstres, sorcières et autres créatures défileront dans le chai hanté et tenteront de remporter le grand concours de déguisements. Les 3 plus affreux déguisements seront mis au pilori puis torturés… euh non, récompensés sur la place publique

ACTIVITE GRATUITE EN FAMILLE – vous pouvez néanmoins verser un don pour l’association Spirit of Terroir afin de contribuer activement à la rénovation de la Vieille Tour

DEGUSTATION DE VINS POUR LES ADULTES..

2023-10-28

1 La Pradiasse Château Vieille Tour

Laroque 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturday, October 28 from 3pm, we invite you to a horrific tea party in the haunted

haunted cellar of Château Vieille Tour.

The wicked witch Camecrude will invite all the ugly and naughty children to prepare her secret magic potion, while the little monsters decorate the pumpkins with the village ogre, Lou Bécut.

At 5 p.m. sharp, monsters, witches and other creatures will parade through the haunted winery and try to win the big fancy-dress competition. The 3 most dreadful disguises will be pilloried and tortured… er, no, rewarded in the public square

FREE FOR THE FAMILY – but you can make a donation to the Spirit of Terroir association to help finance the renovation of the Old Tower

WINE TASTING FOR ADULTS.

El sábado 28 de octubre a partir de las 15:00 horas, le invitamos a una terrorífica fiesta del té en la

bodega encantada del Château Vieille Tour.

La malvada bruja Camecrude invitará a todos los niños feos y traviesos a preparar su poción mágica secreta, mientras los pequeños monstruos decoran las calabazas con el ogro del pueblo, Lou Bécut.

A las 17 h en punto, monstruos, brujas y otras criaturas desfilarán por la bodega encantada e intentarán ganar el gran concurso de disfraces. Los 3 disfraces más espantosos serán puestos en la picota y torturados… er, no, premiados en la plaza pública

GRATIS PARA LA FAMILIA – aún puede hacer un donativo a la asociación Spirit of Terroir para ayudar a la renovación de la Torre Vieja

DEGUSTACIÓN DE VINOS PARA ADULTOS.

Am Samstag, den 28. Oktober ab 15 Uhr laden wir Sie zu einem schrecklichen Imbiss in den

spukkeller des Château Vieille Tour ein.

Die böse Hexe Camecrude wird alle hässlichen und bösen Kinder einladen, ihren geheimen Zaubertrank zu brauen, während die kleinen Monster zusammen mit dem Dorfoger Lou Bécut die Kürbisse dekorieren werden.

Pünktlich um 17 Uhr werden Monster, Hexen und andere Kreaturen durch den Spukkeller marschieren und versuchen, den großen Kostümwettbewerb zu gewinnen. Die drei schrecklichsten Verkleidungen werden an den Pranger gestellt und dann gefoltert… äh nein, auf dem öffentlichen Platz belohnt

KOSTENLOSE AKTIVITÄT FÜR DIE FAMILIE – Sie können jedoch eine Spende für den Verein Spirit of Terroir entrichten, um aktiv zur Renovierung des Alten Turms beizutragen

WEINVERKOSTUNG FÜR ERWACHSENE

