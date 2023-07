Guinguette Vigneronne 1 La Pradiasse Laroque, 29 juillet 2023, Laroque.

Laroque,Gironde

Tous les vendredis et samedi soirs le Château Vieille Tour vous accueille et profitez d’une vue à 360° incroyable et participez aux soirées de la Vieille Tour, dans une ambiance « guinguette », conviviale, champêtre et festive, autour du terrain de pétanque et/ou d’un verre de vin.

A chaque soirée, son ambiance, notre proposition de « grignotages »: planches, assiettes, etc…. au menu peut donc sensiblement varier d’une soirée à l’autre en fonction des envies du moment !

Nos soirées sont « à la bonne franquette », avec ou sans réservation (mais nous vous conseillons de réserver) organisées par des vignerons passionnés qui souhaitent partager des moments de convivialité à la propriété, dans la joie et la bonne humeur. Ici, tout (ou presque) est fait maison, mais il n’y a pas de service à table, et vous venez vous servir directement au bar ou au barbecue..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

1 La Pradiasse Château Vieille Tour

Laroque 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every Friday and Saturday evening, the Château Vieille Tour welcomes you to enjoy an incredible 360° view and participate in the evenings of the Vieille Tour, in a friendly, country and festive atmosphere, around the petanque court and/or a glass of wine.

Each evening has its own atmosphere, our proposal of « nibbles »: boards, plates, etc. …. on the menu can thus vary significantly from one evening to another according to the desires of the moment!

Our evenings are « à la bonne franquette », with or without reservation (but we advise you to reserve) organized by passionate winegrowers who wish to share moments of conviviality at the property, in joy and good humor. Here, everything (or almost everything) is homemade, but there is no table service, and you come and serve yourself directly at the bar or at the barbecue.

Todos los viernes y sábados por la noche, el Château Vieille Tour le invita a disfrutar de una increíble vista de 360° y a participar en las veladas del Vieille Tour, en un ambiente amistoso, campestre y festivo de « guinguette », alrededor de la pista de petanca y/o de una copa de vino.

Cada velada tiene su propio ambiente, por lo que nuestra propuesta de « picoteo »: tablas, platos, etc. …. en el menú puede variar considerablemente de una velada a otra en función del humor del momento

Nuestras veladas son « à la bonne franquette », con o sin reserva (pero aconsejamos reservar) organizadas por viticultores apasionados que desean compartir momentos de convivencia en la propiedad, en un ambiente alegre y de buen humor. Aquí, todo (o casi todo) es casero, pero no hay servicio de mesa, sino que usted viene y se sirve directamente en el bar o en la barbacoa.

Jeden Freitag- und Samstagabend empfängt Sie das Château Vieille Tour. Genießen Sie einen unglaublichen 360°-Blick und nehmen Sie an den Abenden des Vieille Tour teil, in einer geselligen, ländlichen und festlichen « Guinguette »-Atmosphäre, rund um den Bouleplatz und/oder bei einem Glas Wein.

Jeder Abend hat seine eigene Atmosphäre. Unser Angebot an « Knabbereien »: Bretter, Teller, etc…. Menü kann daher von einem Abend zum anderen je nach Lust und Laune variieren!

Unsere Abende sind « à la bonne franquette », mit oder ohne Reservierung (wir empfehlen Ihnen jedoch, zu reservieren) und werden von passionierten Winzern organisiert, die gesellige Momente auf dem Weingut mit Freude und guter Laune teilen möchten. Hier ist alles (oder fast alles) hausgemacht, aber es gibt keinen Tischservice, sondern Sie bedienen sich direkt an der Bar oder am Grill.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Cadillac-Podensac