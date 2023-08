JEP : Visite de l’atelier Sofia Marty Céramique 1, La Ménagerie Longny les Villages, 17 septembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine vous pourrez découvrir l’atelier de Sofia Marty.

Production artisanale de céramiques, grès et porcelaine, pièces uniques, petites séries, créations sur commande (vaisselle, lampes, objets de décoration)..

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

1, La Ménagerie NEUILLY SUR EURE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



On the occasion of the European Heritage Days, you can discover Sofia Marty’s workshop.

Artisanal production of ceramics, stoneware and porcelain, one-off pieces, small series, custom creations (tableware, lamps, decorative objects).

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, podrá visitar el taller de Sofia Marty.

Producción artesanal de cerámica, gres y porcelana, piezas únicas, pequeñas series, creaciones por encargo (vajillas, lámparas, objetos decorativos).

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie das Atelier von Sofia Marty besichtigen.

Handwerkliche Herstellung von Keramik, Steingut und Porzellan, Einzelstücke, Kleinserien, Kreationen auf Bestellung (Geschirr, Lampen, Dekorationsgegenstände).

Mise à jour le 2023-08-24 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme