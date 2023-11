PETIT MARCHE EPHEMERE ET DURABLE 1 La Loge La Possonnière, 2 décembre 2023, La Possonnière.

La Possonnière,Maine-et-Loire

Venez découvrir les artisans et artistes locaux au Fabuleux Festin à la Possonnière !.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 17:30:00. .

1 La Loge

La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and discover local artisans and artists at the Fabuleux Festin in La Possonnière!

Venga a descubrir a los artesanos y artistas locales en el Fabuleux Festin de La Possonnière

Entdecken Sie lokale Handwerker und Künstler beim Fabuleux Festin in La Possonnière!

Mise à jour le 2023-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire