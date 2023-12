Concert de Noël du Madrigal de Compiègne 1 La Grande Cour Saint-Jean-aux-Bois, 1 décembre 2023, Saint-Jean-aux-Bois.

Saint-Jean-aux-Bois,Oise

Le Madrigal de Compiègne vous convie en l’Abbatiale de Saint-Jean-aux-Bois pour son concert de Noël.

Au programme la messe solennelle de Louis Vierne côtoiera nocturnes et carols. Vous aurez également le plaisir d’écouter le choeur La Villanelle du conservatoire de Compiègne..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:30:00. 10 .

1 La Grande Cour

Saint-Jean-aux-Bois 60350 Oise Hauts-de-France



The Madrigal de Compiègne invites you to its Christmas concert in the Abbey Church of Saint-Jean-aux-Bois.

The program includes Louis Vierne’s solemn mass, nocturnes and carols. You’ll also have the pleasure of listening to the La Villanelle choir from the Compiègne conservatory.

El Madrigal de Compiègne le invita a su concierto de Navidad en la iglesia abacial de Saint-Jean-aux-Bois.

El programa incluirá la misa solemne de Louis Vierne junto a nocturnos y villancicos. También tendrá el placer de escuchar al coro La Villanelle del Conservatorio de Compiègne.

Das Madrigal von Compiègne lädt Sie zu seinem Weihnachtskonzert in die Abteikirche von Saint-Jean-aux-Bois ein.

Auf dem Programm steht die feierliche Messe von Louis Vierne neben Nocturnes und Carols. Sie werden auch das Vergnügen haben, dem Chor La Villanelle des Konservatoriums von Compiègne zuzuhören.

