Initiation bois 1 La Fortinière Clessé, 4 novembre 2023, Clessé.

Clessé,Deux-Sèvres

Venez vous initier au travail du bois sans machine en fabriquant une marionnette musicienne à taille humaine.

Puis profitez de la soirée si vous le désirez pour actionner cette œuvre collective et partager vos talents de conteur, autour d’une soupe.

Initiation à partir de 8 ans, veillée pour toute la famille.

Sur réservation, prix libre..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 19:00:00. .

1 La Fortinière Atelier de l’association

Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and try your hand at machine-free woodworking by making a human-sized musical puppet.

Then take advantage of the evening to operate this collective work and share your storytelling talents over a bowl of soup.

Initiation for ages 8 and up, evening entertainment for the whole family.

Reservations required, free admission.

Venga a aprender a trabajar la madera sin máquinas fabricando una marioneta musical de tamaño humano.

Después, aproveche la velada si lo desea para hacer funcionar esta obra colectiva y compartir sus dotes de cuentacuentos alrededor de un plato de sopa.

Principiantes a partir de 8 años, velada de entretenimiento para toda la familia.

Con reserva previa, entrada gratuita.

Lernen Sie die Holzbearbeitung ohne Maschinen kennen, indem Sie eine musikalische Marionette in Menschengröße herstellen.

Nutzen Sie dann den Abend, um dieses Gemeinschaftswerk zu betätigen und Ihre Erzählkünste bei einer Suppe zu teilen.

Einführung ab 8 Jahren, Abendveranstaltung für die ganze Familie.

Reservierung erforderlich, Preis frei.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Bocage Bressuirais