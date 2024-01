Balade Le Panier 1 La Canebière Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Marseille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Au départ du Vieux Port, découvrez le quartier de l hôtel de ville, la plus vieille maison de Marseille l hôtel de Cabre, l hôtel Dieu, la Major, le MuCem, la vieille charité et les rues étroites du plus vieux quartier de Marseille le Panier…

Découvrez le plus vieux quartier de Marseille : Le Panier ainsi que la majestueuse cathédrale de la Major construite au XIXe siècle… Plongez dans ses rues étroites qui vous mènent jusqu’à la Vieille Charité, (halte de 20 à 30 minutes) puis au mythique Vieux-Port, au nouveau MuCem et à la Villa Méditerranée en empruntant le nouveau boulevard du Littoral…

Itinéraire : Vieux-Port – Hôtel de Cabre – Hôtel-Dieu – Eglise St-Laurent – La Major – Le Panier – Place des Moulins – La Vieille Charité – Vieux-Port.

.

1 La Canebière

Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tuktukmarseille@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille