Balade Le Panier

Marseille, Bouches-du-Rhône

Au départ du Vieux Port, découvrez le quartier de l hôtel de ville, la plus vieille maison de Marseille l hôtel de Cabre, l hôtel Dieu, la Major, le MuCem, la vieille charité et les rues étroites du plus vieux quartier de Marseille le Panier… .

1 La Canebière

Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the oldest district of Marseille founded by the Greeks in 2600 on the way you will stop at the Majestic Major cathedral and discover the special atmosphere of this district: hand craft shops coffee…

Desde el Vieux Port, descubra el ayuntamiento, la casa más antigua de Marsella, el Hôtel de Cabre, el Hôtel Dieu, el Major, el MuCem, la antigua Caridad y las callejuelas del barrio más antiguo de Marsella, el Panier..

Entdecken Sie vom Vieux Port aus das Viertel um das Rathaus, das älteste Haus von Marseille, das Hôtel de Cabre, das Hôtel Dieu, La Major, das MuCem, die alte Wohltätigkeit und die engen Gassen des ältesten Viertels von Marseille Le Panier..

