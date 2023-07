Promenades Urbaines, le Panier 1 La Canebière Marseille, 1 janvier 2023, Marseille.

Promenades Urbaines dans le Panier : premier Village de Marseille. Le comédien/tchatcheur Jean Marie A. Sanchez vous propose de sortir des chemins balisés et de croiser les regards : entre vie de village et réflexion philosophique sur l’usage de….

2023-01-01 fin : 2023-12-31

1 La Canebière

Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Urban Walks in the Panier: first Village of Marseille. The comedian/chatter Jean Marie A. A visit to the « Panier », the first village in Marseille, where the actor and the chatterboxer Jean Marie A. Sanchez will take you off the beaten track and cross your eyes…

Paseos urbanos por el Panier: el primer pueblo de Marsella. El comediante y charlatán Jean Marie A. Sánchez le invita a salirse de los caminos trillados y a cruzar caminos: entre la vida del pueblo y la reflexión filosófica sobre el uso de?

Urbane Spaziergänge durch den Panier: das erste Dorf in Marseille. Der Schauspieler/Tchatcher Jean Marie A. Sanchez schlägt Ihnen vor, die markierten Wege zu verlassen und die Blicke zu kreuzen: zwischen Dorfleben und philosophischer Reflexion über den Gebrauch von..

