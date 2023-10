BALADE EN CALECHE A LA CASCADE DU GUE DU SAUT 1 la bessotte Xertigny, 26 octobre 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Vous souhaitez faire un bon dans le temps et partager un moment au rythme des pas des chevaux? La Cavale Attraction vous propose des

balades en calèche. Idéale pour toute la famille et pour tous les âges, venez découvrir l’histoire et le patrimoine vosgien à l’ancienne !

Pendant les vacances scolaire circuit découverte à la cascade du gué du saut 1h30 avec pause vin/ jus de pomme chaud.

6 personnes maximum par caleche. Tout public

Vendredi 2023-10-26 10:00:00 fin : 2023-11-06 18:00:00. 20 EUR.

1 la bessotte

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Would you like to step back in time and share a moment to the rhythm of horses’ footsteps? La Cavale Attraction offers you

horse-drawn carriage rides. Ideal for the whole family and all ages, come and discover Vosges history and heritage the old-fashioned way!

During school vacations, 1h30 discovery tour of the Gué du Saut waterfall, with a break for hot wine/apple juice.

6 people maximum per caleche

¿Le gustaría retroceder en el tiempo y compartir un momento al ritmo de los pasos de los caballos? La Atracción La Cavale le ofrece

paseos en coche de caballos. Ideal para toda la familia y todas las edades, ¡venga a descubrir la historia y el patrimonio de los Vosgos a la antigua usanza!

Durante las vacaciones escolares, una visita de 1h30 para descubrir la cascada de Gué du Saut, con una pausa para un vino caliente/zumo de manzana.

máximo 6 personas por caleche

Sie möchten eine Zeitreise machen und einen Moment im Rhythmus der Schritte von Pferden verbringen? La Cavale Attraction bietet Ihnen Pferdekutschenfahrten an

fahrten mit der Pferdekutsche an. Ideal für die ganze Familie und für alle Altersgruppen, entdecken Sie die Geschichte und das Kulturerbe der Vogesen auf altmodische Weise!

Während der Schulferien: Entdeckungstour zum Wasserfall « Gué du saut » (1,5 Stunden) mit einer Pause für heißen Apfelsaft oder Wein.

maximal 6 Personen pro Kaleche

