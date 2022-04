1 JOURNÉE, 5 BALLONS ! Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Ganges Hérault Plusieurs jeunes sportifs du territoire vous attendent afin de vous partager leur amour des sports collectifs. Venez vous essayer au basket, volley, handball, football et rugby. Gratuit. De 10h à 17h30. Buvette sur place, goûter et verre de l’amitié à 17h30. Journée de promotion des sports collectifs. Venez nombreuses et nombreux vous essayer au handball, volley, basket, football et rugby. De 10h à 17h30. Buvette disponible sur place, goûter et verre de l’amitié à 17h30. http://ganges.fr/1-journee-5-ballons-samedi-21 Plusieurs jeunes sportifs du territoire vous attendent afin de vous partager leur amour des sports collectifs. Venez vous essayer au basket, volley, handball, football et rugby. Gratuit. De 10h à 17h30. Buvette sur place, goûter et verre de l’amitié à 17h30. Ganges

