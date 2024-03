1 JOUR – FESTIVAL DES 2 RIVIERES – FESTIVAL DES 2 RIVIERES Terrain des 2 Rivières La Ferte Sous Jouarre, vendredi 14 juin 2024.

FESTIVAL DES 2 RIVIERESBILLET 1 JOUR Du 14 au 16 juin 2024, la commune francilienne de La Ferté-sous-Jouarre accueille la 13e édition du Festival des 2 Rivières. Au programme de cet événement le plus fédérateur de Seine-et-Marne : trois jours de fête dans un cadre bucolique avec plus de 20 concerts au total, à découvrir sur 2 scènes. Cette nouvelle édition qui ouvre la saison estivale s’annonce chaleureuse et variée par la richesse des sonorités où se mêlent bues, soul et musiques du monde. L’esprit du festival se déploie autour du lien commun des racines du jazz, en programmant des artistes de renommée nationale et internationale. La musique groove afro-américaine est mise à l’honneur dans une ambiance dansante avec des artistes venus de tous horizons qui rassemblent autour de valeurs festives. Cet événement incontournable du Pays Briard pour tous les mélomanes de musiques actuelles est l’occasion d’applaudir des têtes d’affiches fédératrices sous le chapiteau de la Grande Scène, de découvrir en accès libre de nouveaux artistes émergents sur la Scène Île-de-France, de partager des bons moments entre amis et en famille. En plus des découvertes musicales, le village du festival propose diverses animations ludiques pour les enfants et des stands de restauration pour tous les goûts. L’équipe du festival met en œuvre les meilleures conditions à l’accueil de tous les publics, pour profiter d’une ambiance intergénérationnelle au cœur de l’Espace des 2 Rivières.Au programme* :(*sous réserve de modification)Vendredi 14 juin : MC SOLAARSamedi 15 juin : Aldebert présente Helldebert enfantillages 666 // Féfé Dimanche 16 juin : Yuri Buenaventura

Tarif : 27.50 – 38.50 euros.

Début : 2024-06-14 à 19:30

Réservez votre billet ici

Terrain des 2 Rivières Chemin des deux Rivières 77260 La Ferte Sous Jouarre 77