Découverte de l’œuvre : La prophétie de Stanton Macdonald-Wright Dans le cadre des actions de préfiguration du Pôle de conservation et de création – La Fabrique de l’art du centre Pompidou à Massy (Paris-Saclay), la communauté d’agglomération Paris-Saclay et la ville de Villebon-sur-Yvette ont demandé à la MJC Boby Lapointe d’accueillir l’oeuvre de Stanton Macdonald-Wright : La Prophétie Venez découvrir cette œuvre au travers d’ateliers entre 11h et 16h pour un public familial à partir de 5 ans. A 16h Aurélie VERDIER, conservatrice au musée national d’art moderne nous présentera La Prophétie au travers d’une conférence. Masque obligatoire, le Pass Sanitaire ne sera pas demandé.

Entrée libre

MJC Boby Lapointe 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette

