1 JOUR 1 ARTISAN

1 JOUR 1 ARTISAN, 11 juillet 2022, . 1 JOUR 1 ARTISAN

2022-07-11 – 2022-08-21 Chaque jour un artisan différent viendra vous exposer son savoir-faire avec démonstrations.

Place de la Fontaine de 10h à 19h. Chaque jour un artisan différent viendra vous exposer son savoir-faire avec démonstrations.

Place de la Fontaine de 10h à 19h. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville