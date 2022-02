1 ingénieure 1 projet : les femmes ingénieures à l’honneur Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

À l’occasion de la journée internationale des femmes de science, et dans le cadre de son dispositif de médiation « Un ingénieur, un projet », la Cité des sciences et de l’industrie accueillera des femmes ingénieures européennes qui présenteront le projet ou l’objet sur lequel elles travaillent. Secrets de fabrication de l’acier, dessous des télécommunications, interface homme/machine, innovations, biotechnologies… L’objectif est de montrer la variété des sciences de l’ingénieur et inciter les jeunes, en particulier les filles, à s’y intéresser.

Pour tous dès 12 ans. Accès libre avec le billet Expositions. Rendez-vous sur l’espace de médiation EM11, au niveau 1 des expositions.

Un événement labellisé dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne Cité des Sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l’industrie Paris Quartier du Pont-de-Flandre

2022-02-11T11:00:00 2022-02-11T17:30:00;2022-02-12T11:00:00 2022-02-12T17:30:00;2022-02-13T11:00:00 2022-02-13T17:30:00

