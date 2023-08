JEP – HÔTEL PARTICULIER LESPINAY DE BEAUMONT 1 Impasse Mouillebert Fontenay-le-Comte, 17 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

L’immeuble est au pied d’une motte féodale, siège de nombreux fiefs, au coeur du quartier des Illustres de la Renaissance, adossé aux fortifications..

2023-09-17

1 Impasse Mouillebert

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The building stands at the foot of a feudal motte, the seat of numerous fiefs, in the heart of the Renaissance « quartier des Illustres », backed by fortifications.

El edificio se alza al pie de una muela feudal, sede de numerosos feudos, en el corazón del barrio renacentista de personajes ilustres, adosado a las fortificaciones.

Das Gebäude befindet sich am Fuße einer feudalen Motte, dem Sitz zahlreicher Lehen, im Herzen des Renaissance-Viertels der Illustren, das sich an die Festungsanlagen anlehnt.

