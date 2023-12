Nuits de la lecture : rencontre dédicace avec Cyrille Piot 1 Impasse du Vieux Moulin La Clayette Catégories d’Évènement: La Clayette

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 20:00:00 . Cyrille Piot présente son livre “Les Miscellanées du Charolais-Brionnais”, concentré d’informations, d’anecdotes et d’histoires sur notre territoire.

Entrée libre.

Vous pourrez également le rencontrer :

– samedi 20 janvier à 10h30 à la bibliothèque de Vauban

– samedi 20 janvier à 14h à la bibliothèque de St Maurice les Châteauneuf

– samedi 20 janvier à 16h à la bibliothèque de Coublanc EUR.

