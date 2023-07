Ferme sous le Porche 1 impasse du porche Olizy-Primat, 12 juillet 2023, Olizy-Primat.

Olizy-Primat,Ardennes

Préparez ou assaisonnez vos plats avec des fruits et légumes locaux : vente à la ferme d’ails, oignons, échalotes, pommes de terre, carottes Ouvert tous les jours sauf le dimanche. Présent sur le marché paysan de La Cassine, les marchés campagnards de Tagnon et de Launois-sur-Vence et le marché de Charleville-Mézières de juillet à octobre.

fin : . .

1 impasse du porche

Olizy-Primat 08250 Ardennes Grand Est



Prepare or season your dishes with local fruits and vegetables: sale at the farm of garlic, onions, shallots, potatoes, carrots Open every day except Sunday. Present at the farmers’ market of La Cassine, the country markets of Tagnon and Launois-sur-Vence and the market of Charleville-Mézières from July to October

Prepare o condimente sus platos con frutas y verduras locales: venta de ajos, cebollas, chalotas, patatas y zanahorias en la granja. Abierto todos los días excepto el domingo. Presente en el mercado agrícola de La Cassine, los mercados rurales de Tagnon y Launois-sur-Vence y el mercado de Charleville-Mézières de julio a octubre

Bereiten Sie Ihre Gerichte mit lokalem Obst und Gemüse zu oder würzen Sie sie: Verkauf von Knoblauch, Zwiebeln, Schalotten, Kartoffeln, Karotten ab Hof. Täglich außer sonntags geöffnet. Von Juli bis Oktober auf dem Bauernmarkt in La Cassine, den Landmärkten in Tagnon und Launois-sur-Vence und dem Markt in Charleville-Mézières vertreten

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme