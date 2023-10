Vacances d’Automne : Expériences de Nature & Activités Petite Enfance aux Amandiers 1 Impasse du Cordonnier Saint-Crespin, 22 octobre 2023, Saint-Crespin.

Saint-Crespin,Seine-Maritime

Aux Amandiers, pendant les vacances d’automne, nous vous proposons plusieurs journée en Nature pour les enfants de 0 à 12 ans (ou +) & leurs familles et des activités Petite Enfance :

Dimanche 22 octobre :

10h00-12h00 : Expérience de Nature en Famille

Picnic participatif

13h30-16h00 : Mini fermier & Graine de jardinier

Mardi 24 octobre :

10h00-11h45 : Expérience de nature Spécial MINI (15 mois – 6 ans)

14h00-15h30 : Massage bébé (3 semaines- 8 mois)

15h45-17h00 : Cercle Parents Bébé (dès la grossesse)

Mercredi 25 octobre :

10h00-10h45 : Éveil Nature (15 mois – 6 ans)

11h00-12h00 : Signes2mains approfondissement(3 mois – 2 ans et +)

14h30-16h30 : Expérience de Nature Spécial Halloween (5-12 ans)

Vendredi 27 octobre :

10h00-10h45 : Yoga Bébé (+/-6 mois à la marche)

11h00-11h45 : Éveil Nature (15 mois – 6 ans)

14h30-16h30 : Expérience de Nature Spécial Halloween (5-12 ans)

Dimanche 29 octobre :

10h00-11h45 : Expérience de nature en famille Spécial mini (15 mois – 6 ans)

14h00-16h00 : Atelier des parents spécial Émotions (adultes)

Mercredi 1er novembre :

10h00-12h00 : Atelier des parents spécial Coopération (adultes)

14h30-16h30 : Expérience de nature en famille (8 ans et +)

Jeudi 2 novembre :

10h00-10h45 : Éveil nature (15 mois – 6 ans)

11h00-12h00 : Signes2mains approfondissement (3/4 mois – 2 ans et +)

14h30-16h30 : Expérience de nature (5-12 ans)

Inscription obligatoire.

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 16:30:00. .

1 Impasse du Cordonnier

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie



At Les Amandiers, during the autumn vacations, we offer several days out in nature for children aged 0 to 12 (or +) & their families and activities for young children:

Sunday, October 22 :

10:00-12:00: Family Nature Experience

Participatory picnic

13:30-16:00: Mini farmer & Gardener’s seed

Tuesday, October 24 :

10h00-11h45: Nature Experience Special MINI (15 months ? 6 years)

2:00 pm – 3:30 pm: Baby massage (3 weeks – 8 months)

3:45pm-5:00pm: Parents & Baby Circle (from pregnancy)

Wednesday, October 25 :

10h00-10h45: Nature Awakening (15 months ? 6 years)

11h00-12h00: Signes2mains deepening (3 months ? 2 years and +)

2:30 pm – 4:30 pm: Nature Experience Halloween Special (5-12 years)

Friday, October 27 :

10h00-10h45 : Baby Yoga (+/-6 months walking)

11h00-11h45: Nature Awakening (15 months ? 6 years)

2:30 – 4:30 pm: Nature Experience Halloween Special (5-12 years)

Sunday, October 29 :

10.00am-11.45am: Family Nature Experience Special Mini (15 months ? 6 years)

2:00 pm – 4:00 pm: Special Emotions workshop for parents (adults)

Wednesday, November 1 :

10:00-12:00: Parents’ workshop special Cooperation (adults)

2:30 pm – 4:30 pm: Family Nature Experience (8+ years)

Thursday, November 2:

10:00-10:45: Nature Awakening (15 months ? 6 years)

11h00-12h00: Signes2mains in-depth (3/4 months ? 2 years +)

2:30 pm – 4:30 pm: Nature experience (5-12 years)

Registration required

En Les Amandiers, durante las vacaciones de otoño, proponemos varias jornadas en la naturaleza para niños de 0 a 12 años (o más) y sus familias, así como actividades para la primera infancia:

Domingo 22 de octubre :

10.00-12.00: Experiencia familiar en la naturaleza

Picnic participativo

13:30-16:00: Mini granjero y semilla de jardinero

Martes 24 de octubre :

10.00-11.45am: Experiencia en la Naturaleza Especial MINI (15 meses ? 6 años)

14.00-15.30: Masaje para bebés (3 semanas-8 meses)

15.45-17.00: Círculo de padres y bebés (desde el embarazo)

Miércoles 25 de octubre :

10.00-10.45: Despertar a la naturaleza (de 15 meses a 6 años)

11.00-12.00: Signes2mains en profundidad (3 meses – 2 años y más)

14.30-16.30: Experiencia en la Naturaleza Especial Halloween (5-12 años)

Viernes 27 de octubre :

10.00-10.45: Yoga para bebés (+/-6 meses hasta caminar)

11.00-11.45: Despertar a la Naturaleza (de 15 meses a 6 años)

14.30-16.30: Experiencia en la Naturaleza Especial Halloween (5-12 años)

Domingo 29 de octubre :

10.00-11.45: Experiencia Familiar en la Naturaleza Especial Mini (15 meses a 6 años)

14.00-16.00: Taller Emociones Especiales para padres (adultos)

Miércoles 1 de noviembre :

10.00-12.00: Taller de cooperación para padres (adultos)

14.30-16.30: Experiencia familiar en la naturaleza (a partir de 8 años)

Jueves 2 de noviembre :

10.00-10.45: Despertar a la naturaleza (de 15 meses a 6 años)

11.00-12.00: Signes2mains en profundidad (3/4 meses ? 2 años +)

14.30-16.30: Experiencia en la naturaleza (5-12 años)

Inscripción obligatoria

In den Herbstferien bieten wir in Les Amandiers mehrere Naturtage für Kinder von 0 bis 12 Jahren (oder älter) und ihre Familien sowie Aktivitäten für Kleinkinder an:

Sonntag, 22. Oktober :

10.00-12.00 Uhr: Naturerlebnisse für die ganze Familie

Picknick zum Mitmachen

13.30-16.00 Uhr: Mini-Bauernhof und Gärtnersamen

Dienstag, 24. Oktober :

10.00-11.45 Uhr: Naturerlebnis Spezial MINI (15 Monate ? 6 Jahre)

14.00-15.30 Uhr: Babymassage (3 Wochen- 8 Monate)

15.45-17.00 Uhr: Eltern-Baby-Zirkel (ab der Schwangerschaft)

Mittwoch, 25. Oktober :

10.00-10.45 Uhr: Naturerwachen (15 Monate ? 6 Jahre)

11.00-12.00 Uhr: Gebärden2Hände Vertiefung (3 Monate ? 2 Jahre und älter)

14.30-16.30 Uhr: Naturerlebnis Halloween-Special (5-12 Jahre)

Freitag, den 27. Oktober :

10.00-10.45 Uhr: Baby-Yoga (+/-6 Monate bis zum Gehen)

11.00-11.45 Uhr: Naturerleben (15 Monate ? 6 Jahre)

14.30-16.30 Uhr: Naturerlebnis Halloween-Special (5-12 Jahre)

Sonntag, 29. Oktober :

10.00-11.45 Uhr: Familien-Naturexperiment Spezial Mini (15 Monate ? 6 Jahre)

14.00-16.00 Uhr: Eltern-Workshop Spezial Emotionen (Erwachsene)

Mittwoch, den 1. November :

10.00-12.00 Uhr: Eltern-Workshop Spezial Kooperation (Erwachsene)

14.30-16.30 Uhr: Naturerlebnis für Familien (ab 8 Jahren)

Donnerstag, 2. November :

10.00-10.45 Uhr: Naturerwachen (15 Monate ? 6 Jahre)

11.00-12.00 Uhr: Gebärden2Hände Vertiefung (3/4 Monate ? 2 Jahre und älter)

14.30-16.30 Uhr: Naturerfahrung (5-12 Jahre)

Anmeldung erforderlich

