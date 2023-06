Atelier du travail qui relie – Ecopsychologie – aux Amandiers 1 Impasse du Cordonnier Saint-Crespin, 7 juillet 2023, Saint-Crespin.

Saint-Crespin,Seine-Maritime

Anne BERSOULT, psychologue et passeuse de nature, vous propose un séjour inspiré du TRAVAIL QUI RELIE de Joanna Macy et d’une approche sensible de la Nature. Cet atelier a vocation de soutenir le désir et la capacité à prendre part à la guérison de notre monde.

L’accueil aura lieu en camping aux Amandiers.

La situation environnementale et climatique vous touche ? Vous vous sentez concerné par les dommages causés à la biodiversité et aux écosystèmes ? Vous vivez parfois du découragement, de l’anxiété, de l’indignation ou de l’impuissance face à ces questions ? Vous sentez l’élan de participer au changement de cap et recherchez le soutien et la solidarité nécessaires pour trouver le courage de vous engager ?

La spirale du Travail qui Relie a été conçue pour répondre à ces attentes grâce à des exercices pratiques et expérientiels, en groupe ou en individuel (cercles de paroles, méditations, pratiques en milieu naturel, temps créatifs, éco-rituels). Elle nous invite à explorer notre lien sensible avec le vivant, à redécouvrir notre place dans ce monde puis accueillir et exprimer les émotions que nous ressentons face aux dégradations des écosystèmes et à la destruction de la biodiversité. En changeant notre regard sur le monde et en sentant la présence de cet immense organisme vivant dont nous faisons partie, nous pouvons de nouveau puiser dans notre lien à l’autre, humain et non humain, le courage et la force nécessaires de nous remettre en action au service de la vie.

Ce qu’il vous est proposé de vivre :

– Les 4 étapes du processus de la spirale

– Des éco-rituels et des pratiques de connexion au vivant non humain que vous pourrez ensuite intégrer à votre quotidien

– Des temps de connexion à soi et des temps de partage en groupe

– L’apport d’éléments de théorie (Joanna Macy et les origines, les étapes de la spirale, force de l’éspérance, le Travail qui Relie dans la grande toile des éco-pratiques)

– Un ancrage dans vos valeurs profondes : La parole sera donnée à la petite voix intérieure qui vous guide vers votre meilleure place dans la grande toile du vivant

– Une clarification de vos objectifs, projets ou souhaits pour l’avenir

– Une curiosité et une confiance pour explorer votre chemin plus avant

Dates : Du vendredi 7 juillet 2023 à 17h

au dimanche 9 juillet 2023 à 17h

Tarif : 100€ permettant de couvrir les frais liés à l’organisation de l’atelier (fournitures, temps de préparation, petits-déjeuners, l’accueil aux Amandiers pour 2 nuits en camping) + adhésion à l’Association « Les Amandiers » à partir de 5€.

A ce montant s’ajoute une participation libre et consciente pour le travail de facilitation durant l’atelier qui s’effectuera à la fin du séjour, pour celles et ceux qui le souhaitent *

Conseils :

La nature est un élément important de cette proposition d’atelier. Nous passerons une partie de ces 2 journées à l’extérieur. Prévoyez des vêtements confortables, adaptés à la météo.

N’oubliez pas un carnet. Vous pourrez ainsi remporter vos pépites à la maison.

Prenez votre tente avec votre nécessaire de couchage et de toilette.

Les repas seront pris hors du sac : Apportez un plat végétarien et un dessert pour 4 personnes à partager. Les petits déjeuners seront fournis.

Public : Inscription obligatoire auprès « des Amandiers » : 0767074504

Nombre de places limitées à 12 personnes.

N’hésitez pas à me contacter pour poser vos questions – Tel : 06 26 54 14 29

Un nombre minimum d’inscription est nécessaire pour assurer les échanges et le partage.

?

Animatrice : Ma rencontre avec différentes pratiques telles que le Travail Qui Relie, les 8 Shields, l’Approche Sensible et les Ecorituels, a été, pour moi, fondatrice et je me sens profondément vivante, ancrée et soutenue lorsque je partage ces moments de connexion avec d’autres. Je suis intimement persuadée de la dimension thérapeutique et soignante de la connexion à soi, aux autres et au vivant et ouvrir un espace comme celui-ci me semble un merveilleux cadeau à offrir au monde, pour nous aider à nous transformer peu à peu en profondeur. Je suis aujourd’hui mon chemin en accompagnant les personnes sur leur chemin de vie personnel..

Vendredi 2023-07-07 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-09 17:00:00. .

1 Impasse du Cordonnier

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie



Anne BERSOULT, psychologist and nature guide, offers you a stay inspired by Joanna Macy’s WORK THAT CONNECTS and a sensitive approach to Nature. This workshop is designed to support the desire and ability to take part in the healing of our world.

The workshop will take place in a camping site at Les Amandiers.

Does the environmental and climatic situation affect you? Do you feel concerned about the damage to biodiversity and ecosystems? Do you sometimes feel discouraged, anxious, indignant or powerless about these issues? Do you feel the impetus to participate in the change of course and are you looking for the support and solidarity necessary to find the courage to commit yourself?

The Work that Connects spiral was designed to meet these expectations through practical and experiential exercises, in groups or individually (talking circles, meditations, practices in the natural environment, creative times, eco-rituals). It invites us to explore our sensitive link with the living, to rediscover our place in this world and to welcome and express the emotions we feel when faced with the degradation of ecosystems and the destruction of biodiversity. By changing our view of the world and by feeling the presence of this immense living organism of which we are a part, we can once again draw from our link to others, human and non-human, the courage and strength necessary to put ourselves back into action in the service of life.

What you are invited to experience:

– The 4 steps of the spiral process

– Eco-rituals and practices of connection to non-human life that you can then integrate into your daily life

– Times of connection to oneself and times of sharing in group

– Elements of theory (Joanna Macy and the origins, the stages of the spiral, the power of hope, the Work that Connects in the great web of eco-practices)

– An anchoring in your deepest values: The floor will be given to the small inner voice that guides you to your best place in the great web of life

– A clarification of your goals, projects or wishes for the future

– Curiosity and confidence to explore your path further

Dates : From Friday July 7, 2023 at 5 pm

to Sunday July 9, 2023 at 5pm

Fee : 100? to cover the costs related to the organization of the workshop (supplies, preparation time, breakfasts, reception at Les Amandiers for 2 nights camping) + membership to the Association « Les Amandiers » from 5?

To this amount is added a free and conscious participation for the facilitation work during the workshop which will be done at the end of the stay, for those who wish it *

Advice:

Nature is an important element of this workshop proposal. We will spend part of these two days outdoors. Bring comfortable clothes, adapted to the weather.

Don’t forget a notebook. You can take your nuggets home with you.

Take your tent with your sleeping bag and toiletries.

Meals will be taken out of the bag: Bring a vegetarian dish and a dessert for 4 people to share. Breakfast will be provided.

Public : Registration required with » des Amandiers » : 0767074504

Number of places limited to 12 people.

Do not hesitate to contact me to ask your questions – Tel : 06 26 54 14 29

A minimum number of registrations is necessary to ensure exchanges and sharing.

?

Facilitator : My encounter with different practices such as the Work That Connects, the 8 Shields, the Sensitive Approach and the Ecorituals, has been, for me, foundational and I feel deeply alive, grounded and supported when I share these moments of connection with others. I am deeply convinced of the therapeutic and healing dimension of connecting to oneself, to others and to the living and opening a space like this one seems to me a wonderful gift to offer to the world, to help us transform ourselves little by little in depth. Today I follow my path by accompanying people on their personal life path.

Anne BERSOULT, psicóloga y guía de la naturaleza, te propone una estancia inspirada en el TRABAJO QUE CONECTA de Joanna Macy y un acercamiento sensible a la Naturaleza. Este taller tiene como objetivo apoyar el deseo y la capacidad de participar en la curación de nuestro mundo.

El taller tendrá lugar en un camping en Les Amandiers.

¿Le afecta la situación medioambiental y climática? ¿Le preocupan los daños que sufren la biodiversidad y los ecosistemas? ¿Te sientes a veces desanimado, angustiado, indignado o impotente ante estas cuestiones? ¿Sientes el impulso de participar en el cambio de rumbo y buscas apoyo y solidaridad para encontrar el valor de comprometerte?

La espiral Trabajo que conecta ha sido diseñada para responder a estas expectativas a través de ejercicios prácticos y vivenciales, en grupo o individuales (círculos de conversación, meditaciones, prácticas en el medio natural, tiempos creativos, eco-rituales). Nos invita a explorar nuestro vínculo sensible con los seres vivos, a redescubrir nuestro lugar en este mundo y a acoger y expresar las emociones que sentimos ante la degradación de los ecosistemas y la destrucción de la biodiversidad. Cambiando nuestra mirada sobre el mundo y sintiendo la presencia de este inmenso organismo vivo del que formamos parte, podemos volver a sacar de nuestro vínculo con los demás, humanos y no humanos, el valor y la fuerza necesarios para ponernos de nuevo en acción al servicio de la vida.

Lo que se le invita a vivir:

– Las 4 etapas del proceso en espiral

– Eco-rituales y prácticas de conexión con la vida no humana que luego podrás integrar en tu vida cotidiana

– Momentos de conexión con uno mismo y momentos de compartir en grupo

– La aportación de elementos de teoría (Joanna Macy y los orígenes, las etapas de la espiral, el poder de la esperanza, el Trabajo que Conecta en la gran red de eco-prácticas)

– Un anclaje en tus valores más profundos: se dará la palabra a la pequeña voz interior que te guía hacia tu mejor lugar en la gran red de la vida

– Una clarificación de tus objetivos, proyectos o deseos para el futuro

– Curiosidad y confianza para seguir explorando tu camino

Fechas : Del viernes 7 de julio de 2023 a las 17h

hasta el domingo 9 de julio de 2023 a las 17h

Tarifa : 100? para cubrir los gastos de organización del taller (suministros, tiempo de preparación, desayunos, alojamiento en Les Amandiers durante 2 noches de camping) + afiliación a la Asociación « Les Amandiers » a partir de 5?

Además, existe una participación libre y consciente para el trabajo de facilitación durante el taller que se realizará al final de la estancia, para aquellos que lo deseen *

Consejos :

La naturaleza es un elemento importante de esta propuesta de taller. Pasaremos parte de estos dos días al aire libre. Por favor, traiga ropa cómoda, adaptada al clima.

No olvides un cuaderno. Puedes llevarte tus pepitas a casa.

Lleva tu tienda de campaña con tu saco de dormir y tus artículos de aseo.

Las comidas se sacarán de la bolsa: trae un plato vegetariano y un postre para compartir entre 4 personas. Se servirá el desayuno.

Público: Inscripción obligatoria en » des Amandiers « : 0767074504

Número de plazas limitado a 12 personas.

No dude en ponerse en contacto conmigo para cualquier pregunta – Tel: 06 26 54 14 29

Es necesario un número mínimo de inscripciones para garantizar los intercambios y la puesta en común.

?

Facilitadora: Mi encuentro con diferentes prácticas como el Trabajo que Conecta, los 8 Escudos, el Enfoque Sensible y los Ecorituales, ha sido, para mí, fundacional y me siento profundamente viva, enraizada y apoyada cuando comparto estos momentos de conexión con los demás. Estoy profundamente convencida de la dimensión terapéutica y sanadora de la conexión con uno mismo, con los demás y con lo vivo y abrir un espacio como éste me parece un maravilloso regalo que ofrecer al mundo, para ayudarnos a transformarnos poco a poco en profundidad. Hoy sigo mi camino acompañando a las personas en su camino personal de vida.

Anne BERSOULT, Psychologin und Naturvermittlerin, bietet Ihnen einen Aufenthalt an, der von Joanna Macys ARBEIT, DIE VERBINDET und einer sensiblen Annäherung an die Natur inspiriert ist. Dieser Workshop soll den Wunsch und die Fähigkeit unterstützen, sich an der Heilung unserer Welt zu beteiligen.

Der Empfang findet auf einem Campingplatz in Les Amandiers statt.

Sind Sie von der Umwelt- und Klimasituation betroffen? Sind Sie besorgt über die Schäden, die der Artenvielfalt und den Ökosystemen zugefügt werden? Erleben Sie manchmal Entmutigung, Angst, Empörung oder Hilflosigkeit in Bezug auf diese Themen? Suchen Sie nach Unterstützung und Solidarität, um den Mut zu finden, sich zu engagieren?

Die Spirale der Arbeit, die verbindet wurde entwickelt, um diese Erwartungen durch praktische und erfahrungsbasierte Übungen in Gruppen oder einzeln zu erfüllen (Gesprächskreise, Meditationen, Praktiken in natürlicher Umgebung, kreative Zeiten, Ökorituale). Sie lädt uns ein, unsere sensible Verbindung mit dem Lebendigen zu erforschen, unseren Platz in dieser Welt wiederzuentdecken und dann die Emotionen, die wir angesichts der Verschlechterung der Ökosysteme und der Zerstörung der biologischen Vielfalt empfinden, aufzunehmen und auszudrücken. Wenn wir unseren Blick auf die Welt ändern und die Präsenz dieses riesigen lebenden Organismus, dessen Teil wir sind, spüren, können wir aus unserer Verbindung zu anderen Menschen und Nicht-Menschen wieder den Mut und die Kraft schöpfen, die wir brauchen, um wieder im Dienst des Lebens aktiv zu werden.

Was Sie erleben können :

– Die vier Schritte des Spiralprozesses

– Ökorituale und Praktiken zur Verbindung mit dem nichtmenschlichen Leben, die Sie dann in Ihren Alltag integrieren können

– Zeit für die Verbindung mit sich selbst und Zeit für den Austausch in der Gruppe

– Theoretischer Input (Joanna Macy und die Ursprünge, die Schritte der Spirale, die Kraft der Hoffnung, die Arbeit, die verbindet, im großen Netz der Ökopraktiken)

– Eine Verankerung in Ihren tiefsten Werten: Die kleine innere Stimme, die Sie zu Ihrem besten Platz im großen Netz des Lebens führt, wird zu Wort kommen

– Eine Klärung Ihrer Ziele, Pläne oder Wünsche für die Zukunft

– Neugierde und Vertrauen, um Ihren Weg weiter zu erforschen

Termine: Von Freitag, dem 7. Juli 2023 um 17 Uhr

bis Sonntag, 9. Juli 2023, 17 Uhr

Preis: 100? zur Deckung der Kosten für die Organisation des Workshops (Material, Vorbereitungszeit, Frühstück, 2 Übernachtungen in Les Amandiers) + Mitgliedschaft in der Association « Les Amandiers » ab 5?

Hinzu kommt eine freie und bewusste Teilnahme an der Moderationsarbeit während des Workshops, die am Ende des Aufenthalts stattfindet, für diejenigen, die dies wünschen *

Tipps:

Die Natur ist ein wichtiges Element dieses Workshopvorschlags. Wir werden einen Teil der beiden Tage im Freien verbringen. Bringen Sie bequeme, dem Wetter angepasste Kleidung mit.

Vergessen Sie nicht, ein Notizbuch mitzunehmen. So können Sie Ihre Nuggets mit nach Hause nehmen.

Nehmen Sie Ihr Zelt mit Schlaf- und Toilettenutensilien mit.

Die Mahlzeiten werden außerhalb des Rucksacks eingenommen: Bringen Sie ein vegetarisches Gericht und ein Dessert für 4 Personen zum Teilen mit. Das Frühstück wird bereitgestellt.

Öffentlich: Anmeldung erforderlich bei « Les Amandiers »: 0767074504

Die Anzahl der Plätze ist auf 12 Personen begrenzt.

Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, um Ihre Fragen zu stellen – Tel: 06 26 54 14 29

Eine Mindestanzahl an Anmeldungen ist erforderlich, um den Austausch und das Teilen zu gewährleisten.

?

Kursleiterin: Meine Begegnung mit verschiedenen Praktiken wie der Arbeit, die verbindet, den 8 Shields, dem sensiblen Ansatz und den Ecorituals war für mich wegweisend und ich fühle mich zutiefst lebendig, geerdet und unterstützt, wenn ich diese Momente der Verbindung mit anderen teile. Ich bin fest von der therapeutischen und heilenden Dimension der Verbindung mit sich selbst, mit anderen und mit dem Lebendigen überzeugt, und einen Raum wie diesen zu öffnen, scheint mir ein wunderbares Geschenk an die Welt zu sein, um uns zu helfen, uns nach und nach tiefgreifend zu verändern. Heute gehe ich meinen Weg, indem ich Menschen auf ihrem persönlichen Lebensweg begleite.

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche