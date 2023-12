Exposition « Un lieu, des oeuvres (FDAC) Joël Lorand » 1, Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme, 5 décembre 2023, Bellou-en-Houlme.

Bellou-en-Houlme Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-05

fin : 2024-02-29

Créée en 1986, la collection du FDAC propose un panorama de la création contemporaine, riche aujourd’hui de plus de 800 oeuvres acquises auprès de 150 artistes confirmés ou en devenir.

Peintures, dessins, gravures, collages, photographies, sculptures, céramiques, pâtes de verre….

Clin d’oeil au peintre Joël Lorand.

Clin d’oeil au peintre Joël Lorand

1, Impasse des Tisserands Médiathèque

Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie



