VOYAGE EN PAYS TEXTILE – VISITE GUIDÉE DE LA MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE 1 Impasse des Liciers Lodève, 1 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Dans le cadre de la programmation exceptionnelle « Voyage en Pays textile », participez à la visite guidée « Du tisser local à la découverte de la colométrie » par J-M sauvier et guide conférencière.

Retrouvez la programmation complète de ces 5 jours sur le site de la Communauté de communes Lodévois et Larzac : https://lodevoisetlarzac.fr/.

2023-12-01 10:30:00 fin : 2023-12-01 11:30:00. .

1 Impasse des Liciers

Lodève 34700 Hérault Occitanie



As part of the exceptional « Voyage en Pays Textile » program, take part in the guided tour « From local weaving to the discovery of colometry » by J-M Sauvier and guide-lecturer.

For full details of the 5-day program, visit the Communauté de communes Lodévois et Larzac website: https://lodevoisetlarzac.fr/

En el marco del excepcional programa « Viaje al país textil », participe en la visita guiada « De la tejeduría local al descubrimiento de la colometría », dirigida por J-M Sauvier y conferenciante-guía.

Encontrará el programa completo de estos 5 días en la página web de la Communauté de communes Lodévois et Larzac: https://lodevoisetlarzac.fr/

Im Rahmen des außergewöhnlichen Programms « Voyage en Pays Textile » nehmen Sie an der Führung « Du tisser local à la découverte de la colométrie » (Vom lokalen Weben zur Entdeckung der Kolometrie) von J-M sauvier und guide conférencière teil.

Das vollständige Programm dieser fünf Tage finden Sie auf der Website der Communauté de communes Lodévois et Larzac: https://lodevoisetlarzac.fr/

Mise à jour le 2023-10-28 par OT LODEVOIS ET LARZAC