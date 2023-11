Portes ouvertes : Champagne Rogge Cereser 1 impasse des Bergeries Passy-Grigny, 18 novembre 2023, Passy-Grigny.

Passy-Grigny,Marne

A l’occasion de leurs portes ouvertes, le Champagne Rogge Cereser vous accueille les Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre 2023 de 10h00 à 19h00.

Venez déguster vins et produits du terroir proposés par de nombreux artisans: Viticulteurs (Champagne, Bourgogne, Alsace) et Producteurs (Chocolat, Foie gras, Saumon fumé, Huîtres).

Entrée et dégustations gratuites.

2023-11-18 fin : 2023-11-19 19:00:00. .

1 impasse des Bergeries Champagne Rogge Cereser

Passy-Grigny 51700 Marne Grand Est



On the occasion of their open house, Champagne Rogge Cereser welcomes you on Saturday 18th and Sunday 19th November 2023 from 10.00 am to 7.00 pm.

Come and taste wines and local products offered by numerous artisans: Winegrowers (Champagne, Burgundy, Alsace) and Producers (Chocolate, Foie gras, Smoked salmon, Oysters).

Free admission and tastings

Con motivo de su jornada de puertas abiertas, Champagne Rogge Cereser le da la bienvenida el sábado 18 y el domingo 19 de noviembre de 2023 de 10.00 a 19.00 horas.

Venga a degustar los vinos y productos locales propuestos por numerosos artesanos: viticultores (Champagne, Borgoña, Alsacia) y productores (chocolate, foie gras, salmón ahumado, ostras).

Entrada y degustación gratuitas

Anlässlich ihres Tags der offenen Tür empfängt Sie Champagne Rogge Cereser am Samstag, dem 18. und Sonntag, dem 19. November 2023 von 10.00 bis 19.00 Uhr.

Probieren Sie Weine und regionale Produkte, die von zahlreichen Handwerkern angeboten werden: Winzer (Champagne, Burgund, Elsass) und Produzenten (Schokolade, Stopfleber, Räucherlachs, Austern).

Eintritt und Verkostung kostenlos

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne