Marckolsheim P’tit dej de Noël intergénérationnel 1 impasse de l’Ecole Marckolsheim, 9 décembre 2023, Marckolsheim. Marckolsheim,Bas-Rhin Autour d’un petit déjeuner, venez raconter vos meilleurs souvenirs de Noël.

Share your fondest Christmas memories over breakfast Comparta sus mejores recuerdos navideños durante el desayuno Erzählen Sie bei einem Frühstück von Ihren schönsten Weihnachtserinnerungen

