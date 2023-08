Media’péro 1 impasse de l’Ecole Marckolsheim, 19 septembre 2023, Marckolsheim.

Marckolsheim,Bas-Rhin

Les bibliothécaires seront là pour vous présenter leurs coups de coeur.

2023-09-19 fin : 2023-09-19 . EUR.

1 impasse de l’Ecole

Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



The librarians will be there to present you with their favorites

Los bibliotecarios estarán presentes para presentar sus favoritos

Die Bibliothekarinnen werden da sein, um Ihnen ihre Favoriten vorzustellen

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de tourisme du grand Ried