Le Pavillon des Sciences 1 Impasse de la Presqu’ile Montbéliard, 12 juillet 2023, Montbéliard.

Montbéliard,Doubs

Le Pavillon des Sciences est une pure merveille de découverte scientifique qui vous offre un autre regard sur la science..

1 Impasse de la Presqu’ile Parc scientifique du Près la Rose

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The Science Pavilion is a marvel of scientific discovery that offers you a different view of science.

El Pabellón de la Ciencia es una maravilla del descubrimiento científico que le ofrece una visión diferente de la ciencia.

Der Pavillon der Wissenschaften ist ein reines Wunderwerk der wissenschaftlichen Entdeckung, das Ihnen einen anderen Blick auf die Wissenschaft erm…

