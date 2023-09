Escapade bourgeoise au Château Saint-Christoly 1 impasse de la Mairie Saint-Christoly-Médoc, 19 octobre 2023, Saint-Christoly-Médoc.

Saint-Christoly-Médoc,Gironde

L’Escapade Bourgeoise, ce sont des dizaines de propriétés classées Crus Bourgeois du Médoc qui vous proposent de vivre l’expérience “L’Escapade Bourgeoise, une aventure en Médoc” avec pour base commune : l’histoire, le classement, les engagements et une dégustation en fin de visite.

Une visite ludique et expérientielle à la rencontre de ces Crus Bourgeois du Médoc, pour découvrir cette famille de crus et sa singularité. Au cœur du Médoc viticole, entre océan et forêt de pins, histoire, terroir & savoir-faire, cette expérience unique vous plongera dans l’origine de cette mention traditionnelle, son classement, ses vins et ses hommes et femmes passionnés par leur territoire.

À la fin de votre visite, participer à un quizz et tenter de remporter 12 bouteilles de Crus Bourgeois du Médoc à recevoir sous votre sapin de Noël en fin d’année..

2023-10-19 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

1 impasse de la Mairie

Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’Escapade Bourgeoise, dozens of properties classified as Crus Bourgeois in the Médoc invite you to experience L’Escapade Bourgeoise, an adventure in the Médoc, with a common thread: history, classification, commitments and a tasting at the end of the visit.

A fun, experiential visit to the Crus Bourgeois of the Médoc, to discover this family of crus and its uniqueness. In the heart of the Médoc wine region, between ocean and pine forest, history, terroir and know-how, this unique experience will plunge you into the origins of this traditional label, its classification, its wines and the men and women who are passionate about their land.

At the end of your visit, take part in a quiz and try to win 12 bottles of Crus Bourgeois du Médoc to put under your Christmas tree at the end of the year.

L’Escapade Bourgeoise es una serie de decenas de propiedades clasificadas como Crus Bourgeois en el Médoc, que le ofrecen la oportunidad de vivir L’Escapade Bourgeoise, una aventura en el Médoc… con un hilo conductor: historia, clasificación, compromisos y una degustación al final de la visita.

Una visita lúdica y vivencial a los Crus Bourgeois del Médoc, para descubrir esta familia de vinos y su singularidad. En el corazón del Médoc vinícola, entre el océano y el pinar, esta experiencia única le sumergirá en los orígenes de esta etiqueta tradicional, su clasificación, sus vinos y los hombres y mujeres apasionados por su región.

Al final de su visita, participe en un concurso e intente ganar 12 botellas de Crus Bourgeois du Médoc para poner bajo su árbol de Navidad a finales de año.

L’Escapade Bourgeoise, das sind Dutzende von Weingütern, die als Crus Bourgeois du Médoc klassifiziert sind, und die Ihnen die Erfahrung von L’Escapade Bourgeoise, einem Abenteuer im Médoc, anbieten. Die gemeinsame Basis ist die Geschichte, die Klassifizierung, die Verpflichtungen und eine Verkostung am Ende des Besuchs.

Ein spielerischer und erlebnisreicher Besuch, bei dem Sie die Crus Bourgeois des Médoc kennenlernen und diese Weinfamilie und ihre Einzigartigkeit entdecken. Im Herzen des Weinbaugebiets Médoc, zwischen Ozean und Pinienwäldern, Geschichte, Terroir und Know-how, tauchen Sie bei diesem einzigartigen Erlebnis in die Herkunft dieser traditionellen Bezeichnung, ihre Klassifizierung, ihre Weine und ihre Männer und Frauen ein, die sich leidenschaftlich für ihre Region einsetzen.

Am Ende Ihres Besuchs können Sie an einem Quiz teilnehmen und versuchen, 12 Flaschen Crus Bourgeois du Médoc zu gewinnen, die Sie am Ende des Jahres unter Ihrem Weihnachtsbaum finden werden.

Mise à jour le 2023-09-14 par Gironde Tourisme