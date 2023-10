Défilé d’Halloween 1 impasse de la Mairie Laurède, 31 octobre 2023, Laurède.

Laurède,Landes

Défilé d’Halloween et chasse aux bonbons !

Chocolat chaud offert à tous les enfants.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 22:00:00. EUR.

1 impasse de la Mairie Rdv devant la mairie de Laurède

Laurède 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Halloween parade and candy hunt!

Hot chocolate for all children

Desfile de Halloween y caza de caramelos

Chocolate caliente para todos los niños

Halloween-Parade und Jagd nach Süßigkeiten!

Heiße Schokolade als Geschenk für alle Kinder

