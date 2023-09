1ÈRE SEMAINE NATIONALE DU CHIEN 1 Impasse de la Grande Haye Golbey, 7 octobre 2023, Golbey.

Golbey,Vosges

Du 1er au 8 octobre 2023, le chien sera à l’honneur dans toute la France ! La Centrale Canine lance en effet la « Semaine Nationale du Chien » en organisant des évènements dans plusieurs villes de France afin de mettre en avant le rôle bénéfique du chien dans la société et faire de la pédagogie auprès des futurs adoptants : éducation, santé, conseils, découvertes d’activités variées, démonstrations…

L’occasion de réunir tous les amoureux des chiens, pour des moments de convivialité et de partage !. Tout public

Samedi 2023-10-07 fin : 2023-10-08 . 0 EUR.

1 Impasse de la Grande Haye

Golbey 88150 Vosges Grand Est



From October 1 to 8, 2023, dogs will be in the spotlight all over France! La Centrale Canine is launching the « Semaine Nationale du Chien » (National Dog Week) by organizing events in several French cities to highlight the dog’s beneficial role in society and educate future adopters: education, health, advice, discovery of various activities, demonstrations?

It’s an opportunity to bring together all dog-lovers, for moments of conviviality and sharing!

Del 1 al 8 de octubre de 2023, los perros serán el centro de atención en toda Francia La Centrale Canine lanza la « Semaine Nationale du Chien » (Semana Nacional del Perro) organizando actos en varias ciudades francesas para destacar el papel beneficioso de los perros en la sociedad y educar a los futuros adoptantes: educación, salud, consejos, descubrimiento de actividades variadas, demostraciones..

Es una oportunidad para que todos los amantes de los perros se reúnan y compartan su pasión por ellos

Vom 1. bis 8. Oktober 2023 steht der Hund in ganz Frankreich im Mittelpunkt! Die Centrale Canine startet die « Nationale Hundewoche » mit Veranstaltungen in mehreren Städten Frankreichs, um die positive Rolle des Hundes in der Gesellschaft hervorzuheben und zukünftige Adoptanten zu informieren: Erziehung, Gesundheit, Ratschläge, Entdeckung verschiedener Aktivitäten, Vorführungen?

Die Gelegenheit, alle Hundeliebhaber zusammenzubringen, um gemeinsame Momente der Geselligkeit und des Austauschs zu erleben!

