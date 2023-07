Inauguration de la Voie Verte Val Durance 1 Impasse de la Gare Barbentane, 4 juillet 2023, Barbentane.

Barbentane,Bouches-du-Rhône

Découvrez la nouvelle voie verte Val Durance en vélo avec Martine Vassal !.

2023-07-04 09:30:00 fin : 2023-07-04 . .

1 Impasse de la Gare L’Escapade

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the new Val Durance greenway by bike with Martine Vassal!

¡Descubra la nueva vía verde del Val Durance en bicicleta con Martine Vassal!

Entdecken Sie den neuen grünen Weg Val Durance auf dem Fahrrad mit Martine Vassal!

