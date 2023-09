Salon de l’Habitat 1 Impasse de la Commune et des Maraîchers Dreux, 10 novembre 2023, Dreux.

Dreux,Eure-et-Loir

La nouvelle édition du Salon Habitat de Dreux se déroulera du 10 au 12 novembre 2023 au Parc des Expositions..

2023-11-10 fin : 2023-11-12 19:00:00. 3 EUR.

1 Impasse de la Commune et des Maraîchers

Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The new edition of the Salon Habitat de Dreux will take place from November 10 to 12, 2023 at the Parc des Expositions.

La nueva edición del Salón Hábitat de Dreux tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre de 2023 en el Parque de Exposiciones.

Die neue Ausgabe der Habitat-Messe in Dreux findet vom 10. bis 12. November 2023 im Parc des Expositions statt.

Mise à jour le 2023-08-22 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX