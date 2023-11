CHORALE DE NOËL 1 IMPASSE DE LA BARRIÈRE Batilly, 2 décembre 2023, Batilly.

Batilly,Meurthe-et-Moselle

Faire participer vos enfants à la chorale de Noël

Répétition les mercredis 8/15/22/29 novembre de 13h45 à 14h45

A partir de 6 ans

Places limitées inscription au 06.37.33.99.08. Enfants

Samedi 2023-12-02 12:00:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

1 IMPASSE DE LA BARRIÈRE Salle polyvalente

Batilly 54980 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Get your children involved in the Christmas choir

Rehearsals on Wednesdays November 8/15/22/29 from 1:45pm to 2:45pm

Ages 6 and up

Places are limited, please register on 06.37.33.99.08

Involucra a tus hijos en el coro de Navidad

Ensayos los miércoles 8/15/22/29 de noviembre de 13h45 a 14h45

A partir de 6 años

Plazas limitadas, inscríbete en el 06.37.33.99.08

Lassen Sie Ihre Kinder am Weihnachtschor teilnehmen

Proben am Mittwoch, 8./15./22./29. November von 13.45 bis 14.45 Uhr

Ab einem Alter von 6 Jahren

Begrenzte Plätze Anmeldung unter 06.37.33.99.08

Mise à jour le 2023-11-06 par MILTOL