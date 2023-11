JULIEN STRELZYK L’ARGENT IMMOBILIER 1 impasse de la barrière Batilly, 2 décembre 2023, Batilly.

Batilly,Meurthe-et-Moselle

Spectacle d’humour de Julien STRELZYK

La recette du spectacle sera reversée à la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Tout public

Samedi 2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . .

1 impasse de la barrière Salle polyvalente

Batilly 54980 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Comedy show by Julien STRELZYK

Proceeds to benefit the fight against Alzheimer’s disease

Espectáculo de comedia de Julien STRELZYK

La recaudación del espectáculo se destinará a la lucha contra la enfermedad de Alzheimer

Humorshow von Julien STRELZYK

Die Einnahmen der Show gehen an den Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit

