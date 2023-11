Journée Portes ouvertes à l’Atelier de la Pierre d’Angle 1 Impasse Danièl Lesobre Saint-Maximin, 30 novembre 2023, Saint-Maximin.

Saint-Maximin,Oise

L’atelier de la Pierre d’Angle vous ouvre ses portes le jeudi 30 novembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h pour vous faire découvrir les métiers de la taille de pierre et de la rénovation du bâti ancien. Visite des plateaux techniques, initiation à la sculpture, échange avec les formateurs. Gratuit.

1 Impasse Danièl Lesobre

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France



The Pierre d’Angle workshop opens its doors on Thursday, November 30, from 10am to 12pm and 1:30pm to 4pm, to introduce you to the trades of stonemasonry and renovation of old buildings. Take a tour of the technical facilities, learn how to carve, and chat with the instructors. Free

El taller de Pierre d’Angle abrirá sus puertas el jueves 30 de noviembre, de 10:00 a 12:00 y de 13:30 a 16:00, para ofrecerle una visión de la talla de piedra y la renovación de edificios antiguos. Recorra las instalaciones técnicas, aprenda a tallar y charle con los monitores. Gratis

Das Atelier de la Pierre d’Angle öffnet am Donnerstag, den 30. November, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr seine Türen, um Ihnen einen Einblick in die Berufe der Steinmetze und der Renovierung alter Gebäude zu geben. Besuchen Sie die technischen Plattformen, führen Sie in die Bildhauerei ein und tauschen Sie sich mit den Ausbildern aus. Kostenlos

