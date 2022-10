1 heure pour un métier Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-10-12 16:00:00 – 2022-10-12 17:00:00

Bouches-du-Rhne Au programme :



Mercredi 12 octobre : Sophrologue (Sylvie Porry)

Mercredi 11 janvier : Maire (Bernard Ramond)

Mercredi 15 mars : Chef de la Police Municipale (Emmanuel Cladidier) Lors de cette rencontre, un professionnel vous présentera son métier, original ou peu connu… et vous pourrez lui poser toutes vos questions ! +33 4 42 17 00 63 Médiathèque 6 Avenue De la Résistance Lambesc

