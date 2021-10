Beauvais Beauvais Beauvais, Oise 1 heure avec… Spécial Beethoven – 251èm anniversaire Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Beauvais Oise Jeudi 25 novembre à 19h30 Conférence animée par David D’Hermy, musicologue, professeur de culture, analyse et formation musicale au Conservatoire du Beauvaisis. Entrée Libre

Conservatoire Eustache-du-Caurroy

Auditorium Rostropovitch

Beauvais

